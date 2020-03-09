«Орел-Отель» все-таки пустят с молотка

Городские власти предпримут очередную попытку продать свои гостиницы.

Администрация Орла объявила о проведении торгов по продаже 100-процентного пакета акций Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». В настоящий момент они принадлежат муниципалитету. Напомним, продажа гостиниц «Русь» и «Орел» была согласована депутатами горсовета, которые включили эти объекты в план приватизации муниципального имущества на 2020 год.

В начале этого года была предпринята первая попытка пустить с молотка 100 процентов уставного капитала этого АО. Однако торги были отменены из-за письма Контрольно-счетной палаты. Вероятно, выявленные недостатки удалось устранить. Поэтому формально первый аукцион по продаже всех акций «Орел-Отеля» состоится 10 апреля 2020 года.

В один лот объединены 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций. Начальная цена пакета установлена в размере 1,093 миллиард рублей. Это даже чуть больше, чем предполагалось выручить в прошлом году. Оценка была проведена независимым экспертом. Шаг аукциона составит 54,694 миллиона рублей.

Уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» равен 10,823 миллиона рублей. Он состоит из номинальной стоимости 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций, цена каждой из которых — 1 000 рублей.

Основной вид деятельности общества – обслуживание российских, иностранных граждан и групп туристов «путем предоставления им для временного проживания отдельных гостиничных номеров, коек и других коммунальных услуг». В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих за 9 месяцев 2019 года составила 93 человека.

ИА «Орелград»