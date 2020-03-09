Сама виновата: суд отказал орловчанке, вышедшей замуж за инвалида

9.3.2020 | 15:48 Новости, Общество

В Орле рассмотрели дело о расторжении договора целевого обучения.

Как сообщает Заводской районный суд города Орла, рассмотрен иск девушки к Детской поликлинике о расторжении договора целевой подготовки специалиста.

Он был заключен летом 2018 года. Поликлинике требуются кадры. Согласно договору истица должна обучиться в ординатуре по специальности «оториноларингология». Не позднее чем через 2 месяца со дня получения диплома она обязана заключить трудовой договор с учреждением, направившим ее на обучение.

Девушка просила расторгнуть этот договор, поскольку в ее жизни произошли серьезные изменения. Она вышла замуж, ее муж – инвалид второй группы. Жена, естественно, желает жить с ним вместе. Этим планам мешает договор, так как поликлиника «находится не по месту жительства мужа».

Представитель учреждения иск не признал и даже заявил, что «истица намеренно заключила брак с лицом, имеющим вторую группу инвалидности». Суд отказал в удовлетворении исковых требований. По его мнению, оснований для этого нет, так как «заключение сделки совершалось по волеизъявлению сторон, истец взяла на себя обязательства, а вместе с ними и риск по исполнению условий договора».

«Такое обстоятельство, на которое ссылается истец, как заключение брака с гражданином, имеющим вторую группу инвалидности, не могло наступить при отсутствии волеизъявления самого истца и не относится к непреодолимым обстоятельствам, наступившим помимо воли истца», — говорится в сообщении суда.

У проигравшей стороны есть право обжаловать вынесенное решение в суд апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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