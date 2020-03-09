В Орле будут судить пьяную хулиганку

9.3.2020 | 9:07 Новости, Происшествия

Женщина камнем повредила чужую машину.

В Северный районный суд города Орла для рассмотрения по существу направлено уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы. Как пояснили в прокуратуре Орловской области, она обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений).

Обвинительное заключение в отношении нее уже утверждено. Согласно ему, девушка умышленно повредила чужую машину. Она подняла с земли камень и бросила его в автомобиль. Причиненные при этом механические повреждения были оценены экспертом в 15 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что преступление девушка совершила из хулиганских побуждений, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегая общепринятыми нормами поведения в обществе и грубо нарушая общественный порядок».

Хулиганке в случае признания судом ее вины грозит до 5 лет лишения свободы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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