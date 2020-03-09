В Орле уничтожили 11 тонн санкционных фруктов

Прибывшие из-за рубежа продукты были признаны опасными.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям рассказало об итогах реализации указа президента от 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Напомним, это был ответ нашей страны на введение западных санкций. Был составлен список стран, из которых запрещено ввозить определенную продукцию.

В частности, под наши санкции попали овощи и фрукты. Поэтому время от времени в РФ всплывают, например, польские яблоки, которые продаются под видом яблок из другой страны, не попавшей в «черный список».

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, за прошедшее время на территории подведомственных управлению регионов было выявлено более 11 тонн запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции – это были груши, томаты и яблоки. В ведомстве заверили, что все выявленные партии были уничтожены, как того и требует закон.

«Такая «санкционная» продукция может представлять опасность для здоровья людей, стать источником распространения опасных заболеваний, оказать негативное влияние на окружающую среду, — считают в ТУ Россельхознадзора. — У этих товаров нет документов подтверждающих их качество и безопасность, зачастую трудно определить настоящего владельца контрафакта и установить пути ввоза в страну».

По мнению специалистов, употреблять такие продукты в пищу может быть опасно, поскольку никто не знает о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране-производителе, об условиях производства и контроля выпуска продукции.

ИА «Орелград»