Орловский легкоатлет Илья Аксенов стал заслуженным мастером спорта России

По итогам прошлого года он показал высокие достижения в международных соревнованиях.

Орловцу Илье Аксенову присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России», сообщает сайт правительства Орловской области. Удостоверение и нагрудный знак Илье Аксенову вручили сегодня, 10 марта.

Илья Аксенов — талантливый представитель орловской школы легкой атлетики, мастер спорта международного класса. Он не раз завоевывал высшие награды и призовые места на Чемпионатах России и мира, участвовал в Сурдлимпийских играх.

Особо удачным и богатым на достижения стал для спортсмена прошлый год, когда Илья завоевал победу на Чемпионате Европы по легкой атлетике и блестяще выступил на Чемпионате мира для спортсменов с нарушением слуха. На обоих соревнованиях орловский легкоатлет выступал вместе со своей супругой Викторией. Они завоевали на двоих девять медалей, сообщает сайт «Орелспорт».

Почетное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено орловцу по совокупности спортивных побед в 2019 году.

ИА «Орелград»