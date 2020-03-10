Орловских студентов предупредили об уголовной ответственности

Их ждет наказание за учреждение подставных фирм.

Орловские налоговики провели серьезные беседы со студентами института культуры и института экономики и управления ОГУ имени Тургенева. Им рассказали об ответственности, которая предусмотрена законодательством за организацию фиктивных фирм и подставных ИП.

Как пояснили в управлении ФНС России по Орловской области, подобные компании зачастую используются мошенниками для обналичивания денег и уклонения от уплаты налогов. В качестве учредителей или директоров дельцы все чаще предлагают выступить студентам, обещая им за это вознаграждение.

По словам представителя региональной налоговой службы Ольги Леньковой, «в последнее время участились случаи привлечения к преступной деятельности студентов, которым за небольшую плату предлагают зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или условно возглавить юридическое лицо».

Для этого всего лишь надо предоставить свои паспортные данные. В ходе открытых уроков налоговики предупредили студентов, что уже это является основанием для привлечения человека к ответственности. Если гражданин согласился стать быть номинальным учредителем или руководителем, то он несет всю ответственность за деятельность фирмы. Причем несет ее даже в том случае, если передает право подписи некому третьему лицу.

Такого руководителя могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности. Кроме того, напомнили в УФНС, индивидуальный предприниматель отвечает за нарушение законодательства всем своим имуществом.

«В заключение встречи налоговики обратили особое внимание студентов на необходимость осознавать неотвратимость наказания за участие в мошеннических схемах и посоветовали незамедлительно обращаться в налоговые органы при попытке вовлечения их в подобную незаконную деятельность», — сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»