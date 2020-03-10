Под Орлом на перекрестке столкнулись «Нива» и маршрутка

10.3.2020 | 12:30 Новости, Происшествия

Пассажирка отечественной легковушки госпитализирована.

Авария произошла в Кромах. 9 марта  в 19.20 79-летний водитель «Нивы» ехал по улице Карла Маркса и при повороте налево, в районе дома №20, не пропустил маршрутное такси, которое ехало во встречном направлении. Машины столкнулись. Как передает ОГТРК, водитель «Нивы» уверяет, что не видел автобус из-за тумана. Полицейские такие доводы поставили под сомнение.

По информации УГИБДД, в  результате ДТП водитель «Нивы» с телесными повреждениями доставлен в Кромскую ЦРБ, не госпитализирован. А вот его 78-летнюю пассажирку оставили в больнице под наблюдением медиков. Она пострадала в этой аварии сильнее всех: на фото с места происшествия видно, что удар пришелся именно на пассажирское место в «Ниве». Автобус в момент столкновения тоже изрядно тряхнуло, но, по словам шофера, значительных повреждений пассажиры не получили.

Поскольку травмы, полученные пассажиркой «Нивы», могут повлечь тяжкий вред здоровью, полицейские не исключают, что расследование ДТП продолжится в рамках уголовного дела, сообщает ОГТРК.

Поврежденный автобус сумел покинуть место происшествия на буксире, а вот разбитой «Ниве», которую и с дороги сдвинуть оказалось непросто, понадобился манипулятор.

ИА «Орелград» 

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