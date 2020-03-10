В Орле больным пообещали бесплатные лекарства

10.3.2020 | 17:39 Медицина, Новости

Страдающих туберкулезом обеспечат лекарственными средствами за бюджетный счет.

Правительство Орловской области утвердило порядок бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в государственных медицинских организациях Орловской области, оказывающих противотуберкулезную помощь.

В целом право на бесплатные лекарства получили четыре категории граждан. Прежде всего, это больные активной формой туберкулеза. Вторая категория – люди с подозрением на туберкулез. Это те, у кого признаки заболевания были выявлены, например, в ходе медосмотра, и кто нуждается в дополнительном обследовании и диспансерном наблюдении.

Третья группа – люди, находящиеся или находившиеся в контакте с источником туберкулеза. Например, это могут быть бывшие заключенные, освободившиеся из колонии, где они отбывали срок вместе с больным туберкулезом. К четвертой категории власти отнесли тех, кто излечился от этой болезни.

Организация бесплатного обеспечения лекарственными препаратами документом возложена на руководителя медицинской организации. Выдача лекарств должна производиться в амбулаторно-поликлинических диспансерных отделениях Орловского противотуберкулезного диспансера, а также во фтизиатрических подразделениях, отделениях и кабинетах медицинских организаций по месту жительства.

ИА «Орелград»

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