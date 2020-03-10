В Орле уличный столб ударил ребенка током

В случившемся будет разбираться прокуратура.

Прокуратура Орловской области проверит сообщения об ударе током малолетнего ребенка от оголенного провода столба электропередачи, сообщили в пресс-службе ведомства.

О ЧП в Сети рассказала жительница Орла. «Металлургов 20, напротив магазина Северное сияние. На столбе освещения оголенные провода. Сегодня ребенка 3.9 года ударило током. Ребенок госпитализирован в областную больницу, сделать ЭКГ и сдать анализы», — написала Юлия Аброськина (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства при содержании объектов электросетевого хозяйства и работу ответственных должностных лиц. Результаты проверки взял на контроль областной прокурор Иван Полуэктов.

Аналогичную проверку начало и региональное управление СК РФ. Сообщается, что уже возбуждено уголовное дело о халатности.

ИА «Орелград»