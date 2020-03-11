Гайд-парки появятся в каждом районе Орла?

Общественный совет при региональном парламенте подготовил ко второму чтению поправки в местный закон «о митингах».

Пересмотреть закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области» депутатам придется в связи с постановлением Конституционного суда РФ. Оно, правда, вынесено по жалобе жителей Коми. Но в шестимесячный срок все субъекты страны должны привести свои законы о проведении публичных мероприятий в соответствие с этим документом.

Конституционный суд решил, в частности, что при введении общего запрета проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций, которые были введены региональными законами в ряде субъектов, появляется, по сути, непреодолимый барьер для реализации права граждан на свободу мирных собраний в тех или иных местах.

В Орловском областном совете уже подготовили свои поправки в местный закон «о митингах». Причем большинство депутатов поддержали законопроект, внесенный фракцией партии «Единая Россия». Он предлагает запретить проведение собраний, митингов и т.п. во время работы ярмарок выходного дня. Ограничения касаются четырех территорий Орла: Комсомольской площади, площади маршала Жукова, территории, непосредственно прилегающей к зданию по улице Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), территории, непосредственно прилегающей к зданию по улице Московское шоссе, д. 175 (ТРЦ «РИО»).

Мнения по разработанному проекту закона 10 марта высказали члены Общественного Совета. Так, председатель Совета Александр Короткевич сказал, что существующий в Орле гайд-парк (место, где можно митинговать без одобрения властей) в районе завода «Химмаш» — не самый удобный вариант, который орловцы могут использовать для публичного высказывания своего мнения. «Чем больше в Орле будет подобных открытых мест для организации публичных мероприятий, тем лучше», — резюмировал он.

А депутат Людмила Монина пошла еще дальше, и заявила, что удобно бы было организовать в каждом из районов областного центра по несколько мест, где можно было бы проводить публичные мероприятия, не мешая горожанам.

Проект во втором чтении — окончательной редакции рассмотрят на мартовской сессии облсовета.

Напомним, ранее гайд-парк в Орле находился в центре города, в сквере им. Ермолова. Место для митингов перенесли к «Химмашу» в разгар протестов против установки памятника Ивану Грозному.

ИА «Орелград»