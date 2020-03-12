Орловский облсовет проголосовал за поправки в Конституцию

Их поддержали большинством голосов.



Сегодня, 12 марта, состоялась внеочередная сессия Орловского облсовета. Депутаты собрались специально, чтобы рассмотреть закон о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». В эти дни внеочередные заседания региональных парламентов проходят по всей стране.

В итоге за поправки в Конституцию проголосовало большинство депутатов Орловского облсовета. Воздержались только члены фракции КПРФ.

Ранее на заседании президиума облсовета председатель областного парламента Леонид Музалевский отметил, что «нас ожидает процесс усиления Конституции России, а не ее кардинальной или фундаментальной перестройки».

Сообщается, что все комитеты Совета в соответствии с регламентом рассмотрели этот вопрос на внеочередных заседаниях 10-11 марта.

Поправки в Конституцию РФ инициировал президент Владимир Путин. В основном законе страны, в частности, предложено закрепить минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и пр. Целый пакет изменений касается политической системы. В частности, президент предложил закрепить статус Госсовета, а Госдуме дать право на утверждение кабинета министров. Также в Конституции появятся бог, брак как союз мужчины и женщины, а дети станут приоритетом государственной политики. А президентские сроки Владимира Путина – обнулятся, если разрешит Конституционный суд.

После одобрения поправок региональными заксобраниями пакет изменений в Конституцию вынесут на общероссийское голосование, назначенное на 22 апреля.

ИА «Орелград»