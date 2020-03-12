Орлу рекомендовали отменить экономический форум

12.3.2020 | 14:58 Новости, Общество

Мероприятие не состоится, если орловские власти прислушаются к федеральным коллегам.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал федеральным и региональным властям РФ сократить число проводимых в стране массовых мероприятий, сообщает ТАСС. Руководителем штаба является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Сам штаб создан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

— Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, — говорится в сообщении штаба от 11 марта.

Как рассказывал «Орелград», на 14 марта в Орле запланирован международный экономический форум. Организаторы – думская фракция КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым и правительство Орловской области. Представитель КПРФ, депутат горсовета Иван Дынкович ранее заявил, «вирус большевикам не страшен», а форум – согласован.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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