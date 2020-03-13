Руководить орловским ТТП будет последний директор ПАТП

Андрей Митин снова возглавит муниципальное транспортное предприятие, которое стоит у черты банкротства.

Депутат облсовета Андрей Митин в ближайшее время возглавит МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла. Об этом рассказали «Орловские новости» со ссылкой на несколько источников в правительстве Орловской области. Собеседники «ОН» отметили, что решение уже принято.

В августе 2019 года с предприятия ушел Александр Коровин, который руководил им почти 15 лет. Финансовое положение ТТП иначе как бедственным не назовешь. Как писал «Орелград», к концу прошлого года у ТТП скопились многомиллионные долги за электричество. Власти периодически пытаются реанимировать муниципального перевозчика. Так, недавно в устав трамвайно-троллейбусного предприятия внесли поправки, и теперь оно может заниматься автобусными перевозками.

Депутат облсовета Андрей Митин в феврале 2017 года возглавил ПАТП-1. Правда, проработал в этой должности всего два месяца. А еще через семь месяцев, в ноябре 2017 года, ПАТП-1 признали банкротом.

ИА «Орелград»