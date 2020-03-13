В Орле дали землю под строительство дома 300 семьям

Это лишь пятая часть от общего числа семей, стоящих в очереди за нарезами.

В прошлом году в Орловской области бесплатные участки земли под индивидуальное жилищное строительство были выделены 314 многодетным семьям, рассказали в администрации Орловской области.

При этом на начало текущего года в регионе в очереди на землю под строительство дома стоят более 1700 многодетных семей.

Напомним, на февральской сессии Орловского городского Совета депутаты разрешили выдавать городским многодетным участки в Орловском районе. В самом Орле подходящие земли кончились. Впрочем, назвать «подходящими» нарезы в пригороде вряд ли можно: там вообще пока нет никакой инфраструктуры. Деньги на ее создание город собирается просить в региональном бюджете.

ИА «Орелград»