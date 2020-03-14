Жириновский обвинил КПРФ в распространении коронавируса в Орле

И потребовал отправить Василия Новикова в отставку, потому что он разрешил коммунистам проводить форум

ЛДПР обвинила КПРФ в диверсии из-за проведения экономического форума в Орле во время пандемии коронавируса. Заявление, опубликованное партией, репостнул в Telegram-канал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Либерал-демократы указывают: пока по всей России отменяются массовые мероприятия и занятия в школах, КПРФ собирает в Орле сотни делегатов из разных городов страны и других государств.

«Это диверсия, которая будет способствовать распространению заразы. Они собирают людей будто в насмешку всему человечеству, и это всегда было характерной чертой коммунистов – совершать поступки наперекор миру», — указано в заявлении.

ЛДПР предложила отправить в отставку мэра Орла Василия Новикова, который разрешил проводить форум, а также объявить КПРФ запрещенной в России организацией. Нужно принимать жестокие меры против тех, кто игнорирует весь мир и помогает коронавирусу распространяться, добавили либерал-демократы.

«В условиях пандемии все люди должны быть дома, а коммунисты все делают наоборот, потому что им наплевать. И мы надеемся, что нас услышит президент России и министр юстиции. Мэра Орла – в отставку, КПРФ – под запрет», — резюмировала ЛДПР.

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Между тем коронавирус продолжает распространяться по России. 14 марта число заболевших смертельной инфекцией достигло 59 человек, за последние сутки зафиксировано еще 14 случаев.

Второй орловский экономический форум начался 14 марта. Его организовали КПРФ и правительство Орловской области во главе с Андреем Клычковым. Пресс-служба губернатора в официальном сообщении заявила, что на форум приехали «представители иностранных делегаций», не указывая, откуда они. Депутат горсовета Орла Иван Дынкович подтверждал, что в областной центр приедут представители Китая, откуда началось распространение коронавируса.

ИА «Орелград»