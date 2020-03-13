Клычков и Зюганов привезли на орловский форум делегатов из очагов коронавируса

В областной центр начали прибывать делегаты II Орловского международного экономического форума. Многие – из эпицентров пандемии.

Как уже рассказывал «Орелград», 14 марта в Орле стартует II Орловский международный экономический форум. Его не отменили, несмотря на рекомендации федерального Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом перенести «в будущее» любые массовые мероприятия. Особенно – с участием иностранцев.

При этом в России из-за коронавируса уже отменили Петербургский международный экономический форум, экономические форумы в Сочи и Красноярске. Российскую неделю бизнеса и съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, где должен был участвовать президент Владимир Путин, перенесли на осень.

Но Орловский экономический форум никто не отменил — отказаться от него местные власти не нашли в себе сил. Как сообщает ОГТРК, 12 марта вечером в город прибыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его на вокзале лично встречал губернатор Андрей Клычков. Гостей традиционно катают по объектам, построенным еще в бытность губернатором Егора Строева — например, показали «Кераму Марацци» и агрофирму “Мценская”. Посетили гости детское учреждение — кванториум во Дворце пионеров в Орле. Сомневаемся, что Клычков решится показать Зюганову свое главное “достижение” — мост “Дружба”.

Также известно, что среди сегодняшних гостей – глава Хакасии «большевик» Валентин Коновалов. В этой республике с сегодняшнего дня и по 15 мая 2020 года введен режим повышенной готовности. На этот период там рекомендовали ограничить проведение массовых мероприятий, детям в школах измеряют температуру. Вероятно, чтобы не скучать, Коновалов решил приехать на коммунистическую “тусовку” в Орел. При этом в Орле в 4 раза больше подозреваемых на коронавирус, чем в Хакасии — 53 против 12.

Приехали к нам и гости из Москвы, среди них – сам Зюганов и экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Напомним, в Москве и Подмосковье также введены режимы ЧС в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, обязаны сообщать о себе властям и подвергаться «самоизоляции». Отменены массовые мероприятия численностью свыше 5000 человек.

«Орловские новости» со ссылкой на свои источники рассказали, что на форум приедут делегаты из Украины, Грузии и Кубы. В первой из этих стран сегодня были зафиксированы два новых подтвержденных случая заболевания. По некоторым данным, их гораздо больше: как пояснил бывший санитарный врач страны, речь, возможно, идет о сотне зараженных коронавирусом, «но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой». В Грузии картина, во всяком случае, официальная, полегче – на сегодня там 25 заболевших. На Кубе пока насчитали лишь троих больных.

А вот «ОрелТаймс» пишет, что среди гостей в Орле будут также граждане Китая – страны-источника вируса, здесь с начала эпидемии заболели более 80 000 человек, более 3000 умерли.

По данным того же СМИ, ждет Орел и делегацию из Италии – сегодняшнего европейского эпицентра коронавируса. Здесь уже заболели более 12000 человек, известно о более чем 800 умерших. Власти закрывают границы регионов и отменяют массовые мероприятия, в том числе футбольные чемпионаты.

Но орловскому форуму все нипочем. Как шутя подметил депутат Орловского горсовета Иван Дынкович, «большевикам вирус не страшен». А что делать не большевикам? Куда деваться от потока гостей, которые уже начали пребывать в Орел отовсюду, а том числе – из очагов эпидемии? Видимо, ни губернатор-коммунист Клычков, ни его коллеги из других регионов о рядовых орловцах не думают. Полцарства за пиар!

ИА «Орелград»