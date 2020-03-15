В Орле женщина в суде встала на защиту своего грабителя

В Орле суд закрыл уголовное дело по обвинению в уличном грабеже.

Вступило в законную силу постановление, которое в конце января текущего года вынес Железнодорожный районный суд города Орла. По обвинению в грабеже перед ним предстал местный ранее не судимый житель. По версии следствия, в ноябре 2018 года он совершил преступление средней тяжести.

В районе 16 часов дня молодой человек ограбил незнакомую ему прохожую. Согласно представленным в суде материалам, произошло это на берегу реки Ока. Недалеко от дома №14 по набережной Дубровинского мужчина догнал идущую впереди женщину, выхватил у нее из руки сумочку из искусственной кожи и пустился наутек.

Его добычей стали 1600 рублей, которые находились внутри сумочки в кошельке. В такую сумму органами предварительного следствия и был оценен ущерб, причиненный грабителем жертве. Действия подсудимого были квалифицированы по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Ему грозило суровое наказание.

Однако он его благополучно избежал. В предварительном судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым. Свой поступок она объяснила тем, что обвиняемый загладил причиненный вред и полностью возместил ей ущерб.

Грабитель, в свою очередь, заявил, что с предъявленным ему обвинением согласен, вину в содеянном признает и раскаивается в совершенном преступлении. Несмотря на возражения помощника прокурора Железнодорожного района суд постановил уголовное дело прекратить на основании ст.25 УПК РФ, то есть в связи с примирением обвиняемого с потерпевшей.

ИА «Орелград»