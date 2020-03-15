Жителя Орловской области признали опасным для общества

Уголовник с большим стажем попал под дополнительный надзор.

Как сообщили в Новосильском районном суде, местный житель привлек к себе повышенное внимание правоохранителей. Районный отдел полиции обратился в суд с иском об установлении административного надзора в отношении данного гражданина. Его история впечатляет.

Сообщается, что в 2003 году Орловский областной суд вынес в отношении данного гражданина обвинительный приговор. Его признали виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе виновным в убийстве. «Бандита» приговорили к 16 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В январе 2019 года он был освобожден из колонии, расположенной в Тульской области. Тогда же по решению Донского городского суда Тульской области в отношении него был установлен административный надзор сроком на 1 год. После освобождения мужчина вернулся в Новосиль.

Судя по исковым материалам, он представляет угрозу для общества. Из них следует, что он, являясь поднадзорным лицом, в течение одного года совершил «два административных правонарушения против порядка управления». Кроме того, он совершил правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность.

Его привлекли к административной ответственности, после чего полиция обратилась в суд. Иск был удовлетворен. Административный надзор продлен еще на полгода. В течение этого времени опасному для общества гражданину запрещено по ночам покидать свой дом, за исключением работы в ночное время суток, и уезжать из Новосиля без разрешения полиции. Его обязали раз в месяц являться в ОМВД для регистрации.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»