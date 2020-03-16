Мэр Орла выступил против создания нового жилищного управления

Ранее соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Муромский.

Как уже писал «Орелград», новому предприятию передадут функции жилищного отдела горадминистрации. 31 человек должен работать «на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Орла, обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области жилищных отношений». Но Василий Новиков эту идею не поддержал.

— Решил высказать свою точку зрения про создание МКУ «Жилищное управление», — написал мэр в соцсети. – Да, контроль за муниципальным жильем необходим. Мы с депутатами не раз обращали на это внимание главы и его заместителей, настаивали на том, чтобы все было в одних руках. Сейчас этим вопросом занимаются отдел капитального ремонта и расселения многоквартирных домов, жилищный отдел управления городского хозяйства и транспорта, УМИЗ, УКХ. Мы предложили главе города компромиссное решение. А именно: создать отдел при УКХ, куда перейдут сотрудники, которые занимаются этими вопросами в других подразделениях.

Главный аргумент мэра: по подсчетам КСП Орла, содержание новой структуры сильно ударит по бюджету города.

Также мэр отметил, что еще до опубликования пресс-релиза о создании нового предприятия администрация города была в курсе его позиции. Тем не менее, новость ушла в СМИ. Что говорит о, по меньшей мере, несогласованности позиций главы администрации и мэра Орла.

ИА «Орелград»