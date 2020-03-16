При ремонте моста под Орлом «неправильно» потратили больше 80 миллионов

При этом работы еще идут, хотя срок сдачи объекта миновал в декабре прошлого года.



Депутаты Орловского облсовета заслушали доклад председателя областной КСП Ивана Левина: аудиторы подвели итоги контроля за тратой бюджетных денег при ремонте дорог и благоустройстве дворов. По словам Левина, самые существенные нарушения выявлены при ремонте моста через Зушу во Мценске.

— Объем нарушений, исчисляемых в денежном эквиваленте, составил 80 836,58 тыс. рублей, — рассказал Левин. – На 1 января 2020 года степень завершения работ по реконструкции моста составила 54 %. При этом условиями контракта и проектно-сметной документацией предусмотрено завершение объекта в декабре 2019 г.

Вообще сроки завершения по строительству и реконструкции нарушены на семи автодорогах. Что касается качества ремонта сельских дорог, то оно хромает тоже: нарушения выявлено на 8 миллионов.

Всего в прошлом году КСП провела шесть контрольных мероприятий. Сумма проверенных средств составила почти два миллиарда рублей. Неправомерно потрачено свыше 100 миллионов.

ИА «Орелград»