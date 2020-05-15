Орловские чиновники выдавали незаконные разрешения на работу?

В Орле предприниматели стали жертвами несогласованности.

Заводской районный суд города Орла прекратил административные дела, которые были заведены в отношении двух индивидуальных предпринимателей. Они были заведены по ст.6.3 КоАП РФ, то есть за нарушение требований режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса.

В суде Заводского района пояснили, что протоколы на ИП составил сотрудник управления Роспотребнадзора. Из них следует, что предприниматели в конце апреля незаконно торговали искусственными цветами и другими ритуальными товарами у стен Лужковского и Крестительского кладбищ. В ведомстве посчитали, что тем самым ИП нарушили ограничения, введенные указом губернатора.

Однако бизнесмены вину не признали. Более того, они заявили, что у них имелось официальное разрешение областного департамента экономического развития и инвестиционной деятельности на «осуществление деятельности, относящейся к ритуальным услугам».

Казалось бы, на этом можно ставить точку. Но представитель управления Роспотребнадзора высказал иное мнение. Он пояснил, что «осуществляемая ИП деятельность не относится к тем видам деятельности, осуществление которых разрешено на территории Орловской области в период с 4 по 30 апреля». Поэтому, дескать, выданное разрешение о начале работы не имеет правового значения.

Получается, что чиновники обладминистрации выдавали незаконные разрешения, по сути, «филькины грамоты»? И тем самым как бы сами подтолкнули ИП к нарушению закона? Ведь те были уверены, что работают на законных основаниях. Ответа на эти вопросы пока нет. Суд указал, что законность вышеуказанного разрешения подлежит проверке в ином судебном порядке. Поэтому в данном случае оснований для привлечения ИП к ответственности нет.

В результате оба производства по делам в отношении предпринимателей были прекращены в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Суд учел то, что ИП в установленном порядке обратились с заявлениями о получении разрешения на осуществление своей деятельности, а также направили уведомления о начале работы.

«Уполномоченным органом согласовано начало работы ИП в связи с тем, что они относятся к категории организаций, определенных пунктом 4.1 приложения 1 к постановлению правительства Орловской области от 04.04.2020 года №206, — пояснили в суде. — ИП приступили к работе. Доказательств, бесспорно свидетельствующих о виновности ИП в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, суду не представлено».

Отметим, что данные постановления еще не вступили в законную силу. Они могут быть обжалованы в Орловский областной суд. Но уже понятно, что предприниматели стали жертвой непрофессионализма или несогласованности чиновников, либо непонимания ими требований официальных документов. Вопрос в том, почему крайними стали ИП? Ответит ли кто-то за неправомерное составление протоколов и таскание граждан по судам или за незаконную выдачу разрешений?

ИА «Орелград»