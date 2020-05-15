В апреле инфляция в Орловской области выросла вдвое

15.5.2020 | 17:15 Новости, Общество

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Лидером подорожания стали продовольственные товары.


Орелстат обнародовал оперативные данные о динамике цен на потребительском рынке региона. Сообщается, что в апреле 2020 года по сравнению с мартом цены и тарифы на товары и услуги повысились в среднем на 1,1 процента. С начала года инфляция в регионе составила 2,2 процента, то есть всего за один месяц она выросла вдвое.

Рост цен разогнали продукты питания, которые за месяц подорожали на 2,4 процента. Причем некоторые товары совершили значительный скачок. Например, цены на лимоны только по официальным данным в Орле выросли в 2,8 раза, на репчатый лук – в 1,6 раза.

В целом плодоовощная продукция подорожала на 14,4 процента. Цены упали только на свежие огурцы и помидоры – на 11,7-12,1 процента. В то же время белокочанная капуста подорожала на 33,5 процента, яблоки, картофель, чеснок, апельсины, морковь и свекла — на 16,3-29,3 процента.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области в конце апреля текущего года составила 3978,71 рубля в расчете на месяц, — уточнили в Орелстате. — По сравнению с концом марта 2020 года его стоимость увеличилась на 4,9 процента».

Среди других продовольственных товаров специалисты отмечают значительный рост цен на гречку (14,7 процента), яйца куриные (12,3), а также манку, пшено, горох, фасоль, сахар-песок и рис (5,7-10,6 процента). Одновременно на 2,1-2,9 процента подешевели такие продукты как масло оливковое, мясной фарш, консервы мясные для детского питания и пиво зарубежных торговых марок.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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