Орловские налоговики рассказали об апрельском буме

16.5.2020 | 15:01 Новости, Экономика

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В апреле юрлица и ИП завалили инспекции электронными документами.

Любопытную статистику привело управление ФНС России по Орловской области. Она ярко свидетельствует о том, каково пришлось бизнесу в условиях введения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Сообщается, что в апреле текущего года Межрайонной ИФНС № 9 в электронном виде было принято 753 комплекта документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Этот показатель составляет 70 процентов от общего количества заявлений, поступивших в инспекцию.

«В условиях предупреждения распространения коронавируса COVID-19 самым безопасным и удобным способом предоставления документов в регистрирующий орган является электронный способ представления документов, — подчеркнули в УФНС. — Он исключает личное посещение регистрирующего органа и позволяет получить результат государственной регистрации в электронном виде по электронному адресу заявителя».

Еще одним удобным новшеством, способствовавшим апрельскому буму, стало то, что «электронные» заявители освобождаются от уплаты госпошлины и необходимости нотариально заверять свою подпись.

В УФНС напоминают, что направить документы для госрегистрации в электронной форме можно несколькими способами. Например, при помощи сервисов налоговой службы «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». Правда, требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, можно использовать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный для передачи налоговой и бухгалтерской отчетности по каналам связи.
Также подать заявление можно через единый портал государственных и муниципальных услуг. В этом случае потребуется подтвержденная учетная запись и электронная подпись.

ИА «Орелград»

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