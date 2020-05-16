Ремонт орловских дорог обойдется в 999 млн рублей

Власти города утвердили объемы финансирования дорожных работ.

В 2020 году в так называемое комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла будет инвестировано 999,8 миллиона рублей. Такая сумма утверждена постановлением горадминистрации. Большая часть финансирования придет из области. Только региональный Дорожный фонд, как предполагается, выделит в этом году 652,3 миллиона рублей. Еще чуть менее 334 миллионов рублей город ожидает получить из бюджета области в качестве иных трансфертов.

Доля самого муниципалитета по традиции будет скромной. Из городской казны в текущем году планируется выделить всего лишь 13,6 миллиона рублей. Власти уже утвердили перечень объектов, в которые будут вложены финансовые средства. Кстати, впервые часть из них планируется потратить на «устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения».

Согласно данным управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, в целом в 2020 году в областной столице площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети должна составить 555,8 тысячи квадратных метров. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, должна снизиться с нынешних 33,9 до 30,5 процента.

ИА «Орелград»