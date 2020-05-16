Суд обязал жителя Орла заплатить 1000 рублей за бутылку пива

Мужчина решил утолить жажду в подъезде и поплатился за это.

Вступило в законную силу постановление Советского районного суда, вынесенное в рамках рассмотрения административного дела. Оно было возбуждено в отношении жителя Орловского района, которого признали виновным в нарушении правил изоляции.

Мужчина попался полицейским «в период режима повышенной готовности, введенного в Орловской области постановлением правительства региона» Вина его заключалась в том, что в подъезде многоквартирного дома он пило пиво из бутылки объемом 0,5 литра.

По сути, молодой человек и так вел себя неподобающим образом, поскольку распивал спиртное в общественном месте. Обвинили же его в нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности — в частности в том, что он не исполнил гражданскую обязанность по соблюдению общественного порядка.

Его признали виновным по статье 20.6.1 ч.1 КоАП РФ, санкции которой предусматривают административную ответственность для граждан в виде штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Мужчине повезло, так как ему выписали минимально возможный штраф. За бутылку пива, выпитую в подъезде в период пандемии коронавируса, он заплатит государству 1000 рублей.

ИА «Орелград»