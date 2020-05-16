В Орле изменили планы по ремонту дворов

Мэрия отредактировала муниципальную целевую программу.

Администрация Орла внесла изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Она стартовала в 2018 году, а ее действие рассчитано до 2024 года. В ее рамках, в частности, ремонтируются дворы многоквартирных домов.

В новой версии паспорта программы сказано, что в 2018 году в Орле было благоустроено 78 дворовых территорий многоквартирных домов, в 2019 году – 69. Что касается общественных территорий, то в 2018 и 2019 годах их было благоустроено по 3.

Изменения коснулись целевых индикаторов. Так, согласно новым планам в 2020 году в Орле планируется благоустроить не менее 66 дворовых территорий, а в последующие годы — не менее 50 дворовых территорий ежегодно. В текущем году финансирование должно составить 259,5 миллиона рублей, в том числе планируется потратить неиспользованный остаток средств 2019 года в сумме 30,76 миллиона. В 2021 году предполагается освоить 140,3 миллиона рублей, а финансирование на последующие годы пока не определено.

Считается, что в определении списка мест для проведения работ важную роль играют сами граждане. Авторы программы полагают, что с каждым годом доля участия граждан в решении вопросов развития городской среды будет увеличиваться. Например, согласно приведенной статистике, в 2019 года доля жителей Орла в возрасте от 14 лет, которые приняли участие в выборе мест для проведения благоустройства, составила 9 процентов от всего количества горожан. Ожидается, что в 2020 году она возрастет до 12 процентов, а в 2024 году — до 30 процентов горожан.

Добавим, что финансирование в основном производится за счет средств регионального Дорожного фонда. При этом в городе действует как минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, так и дополнительный. Так, минимальный включает в себя такие виды работ как ремонт дворов, проездов и тротуаров, монтаж системы освещения и установку скамеек для отдыха и урн для мусора. Перечень дополнительных видов работ включает в себя оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок и озеленение территорий.

ИА «Орелград»