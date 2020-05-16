В Орловской области численность безработных перевалила за 8 тысяч

Количество безработных орловцев растет стремительными темпами.

Официальная информация об уровне безработицы в регионе опубликована на портале Орловской области. Как пояснили в пресс-службе губернатора, она основана на данных мониторинга, который проводит региональная комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития.

Приведенная статистика говорит о том, что количество безработных в регионе растет стремительными темпами. Так, стартовой датой для ведения мониторинга было выбрано 9 апреля 2020 года. Сообщается, что на этот день в Орловской области было зарегистрировано 3008 граждан, признанных безработными.

По состоянию на 14 мая 2020 года безработными было признано уже 8024 человек. То есть только за период проведения мониторинга полк официальных безработных прирос на 5016 человек. При этом желающих получить такой статус гораздо больше.

Так, комиссия подсчитала, что в среднем в сутки в Орловской области становится на 84 безработных больше. А количество тех, кто в дистанционном режиме подает заявление о получении такого статуса, растет в среднем на 216 человек в сутки. Всего же за время мониторинга через портал «Работа в России» заявления подали 6052 жителя Орловской области.

Согласно отчетам работодателей, которые они размещают на все том же портале «Работа в России», удаленная занятость в регионе на данный момент введена для 6819 работников. В режиме неполной занятости находятся 627 работников, в простое — 1337 человек.

ИА «Орелград»