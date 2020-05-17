Орловским политикам пригрозили штрафами

Несколько партий «забыли» отчитаться о финансовых расходах.

В Орловской области официально завершился прием сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за первый квартал 2020 года. Об этом заявил облизбирком.

Это обычная и в целом рутинная процедура. Ежеквартально отчитываться о доходах и расходах политики обязаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».

Подать отчеты в печатном и машиночитаемом виде они должны были не позднее 30 апреля 2020 года. Однако в этом году количество нерабочих дней было увеличено. Поэтому срок сдачи отчетности был продлен. Крайним днем стал первый рабочий день, то есть 12 мая.

Избирательная комиссия Орловской области сообщила, что отчитаться к этому дню должно было 40 региональных отделений политических партий. Столько их было зарегистрировано в регионе на 31 марта 2020 года по данным управления Министерства юстиции РФ. Свою обязанность выполнили не все.

«К текущему моменту по различным каналам связи, в том числе посредством почтовой связи, сведения в Избирательную комиссию Орловской области уже поступили от 35 региональных отделений политических партий», — пояснили в облизбиркоме.

За нарушение требований вышеуказанного закона в России предусмотрена административная ответственность. Например, за несоблюдение срока представления сведений о поступлении и расходовании средств штрафы для должностных лиц составляют от 20 до 25 тысяч рублей, а для самих партий и их структурных подразделений — от 50 до 100 тысяч рублей.

Аналогичные санкции предусмотрены за подачу отчетов не по установленной форме и представление заведомо недостоверных сведений.

ИА «Орелград»