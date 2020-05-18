Орловец хранил дома 300 граммов марихуаны

Ему грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

В поселке Знаменка под Орлом ранее судимый 41-летний орловец попался на хранении крупной партии марихуаны. О том, что мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, полицейским кто-то сообщил.

— В ходе проверки данных сведений полицейские обнаружили в доме мужчины растительную массу, которую изъяли направили в экспертно-криминалистический центр УМВД. Проведенное исследование показало, что это марихуана, массой 305 граммов, — рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Ему грозит срок от 3 до 10 лет тюрьмы и штраф до полумиллиона рублей.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»