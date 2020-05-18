Под Орлом сравнили расходы на чиновников и детей-сирот

На доплаты чиновникам потратили почти столько же, сколько на жилье для сирот

Власти Ливен подготовили отчет об исполнении бюджета города за 2019 год. Заключение на него дала городская Контрольно-счетная палата. В целом, она отмечает положительную динамику. Фактическое исполнение бюджета оказалось примерно на треть больше запланированного, хотя исполнен он был с дефицитом.

В заключении КСП подробно проанализированы все виды доходов и расходов. В частности, один из разделов посвящен затратам на социальную политику. По сравнению с 2018 годом расходы на нее увеличились на 12,13 миллиона рублей, или на 27,6 процента.

По данному разделу, в частности, финансируется пенсионное обеспечение муниципальных служащих и должностных лиц местного самоуправления. По отношению к 2018 году оно сократилось на 855,7 тысячи рублей.

Из текста следует, что в 2019 году в Ливнах из местного бюджета на доплаты к пенсиям выборных лиц и муниципальных служащих было направлено 6,602 миллиона рублей. Всего такие надбавки в городе получали 48 человек. В 2018 году на эти цели было израсходовано 7,409 миллиона рублей (получали 52 человека), в 2017 году – 8,685 миллиона рублей (53 человека).

Для сравнения, на обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся под опекой и не имеющих закрепленного жилого помещения, в 2019 году в Ливнах было израсходовано 7,67 миллиона рублей. За год жильем было обеспечено 6 человек. В 2018 году на эти цели было направлено 5,058 миллиона рублей (приобретено 4 квартиры), в 2017 году – 9,722 миллиона рублей (8 квартир).

ИА «Орелград»