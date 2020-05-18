Самой молодой участницей праймериз ЕР стала орловская студентка

Девушка хочет пройти в Орловский горсовет.

«Единая Россия» завершила прием заявок на участие в предварительном внутрипартийном голосовании – праймериз. Из-за коронавируса в этом году впервые праймериз пройдут полностью в электронной форме. Конкурс – пять человек на место, участникам – от 18 до 80 лет.

— Самым молодым кандидатом предварительного голосования стала 18-летняя студентка Орловского базового медицинского колледжа Ангелина Мотякина — она планирует участвовать в выборах в Орловский горсовет народных депутатов, — рассказали на сайте партии. — А самым возрастным — 80-летний пенсионер Виктор Артемьев, который хочет претендовать на место в Законодательном Собрании Челябинской области.

Сообщается, что конкурс в этом году — около пяти человек на место, что превышает показатели прошлых лет. Каждый третий кандидат — моложе 35 лет. Почти половина претендентов — беспартийные. Меньше четверти участников — действующие депутаты. Больше половины участников — новые лица, рассказали в пресс-службе ЕР.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что уже полмиллиона человек зарегистрировались в системе в качестве избирателей. Он также пообещал, что электронное голосование будет максимально защищено.

ИА «Орелград»