Сергей Борзенков стал заместителем губернатора по сельскому хозяйству

Приставку «и.о.» с его должности сняли.

18 мая губернатор Андрей Клычков назначил свои заместителем по развитию агропромышленного комплекса Сергея Борзенкова. Он исполняет обязанности по этой должности с февраля 2020 года, сменив на посту Дмитрия Бутусова.

Борзенков работал в сельском хозяйстве более 40 лет. Почти 20 из них возглавлял хозяйство «Дубовицкое» в Малоархангельском районе, которое под его руководством стало одним из лучших в области, отмечают в пресс-службе губернатора. Был председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов. С октября 2017 года трудится в должности руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской области.

Прежний замгубернатора по АПК Дмитрий Бутусов покинул пост в связи в переходом на работу в Министерство сельского хозяйства.

Также 18 мая указом главы региона на должность начальника сельхоздепартамента назначен Александр Шалимов, экс-руководитель Новосильского района.

ИА «Орелград»