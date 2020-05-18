В Орле две иномарки не разъехались на перекрестке

18.5.2020 | 12:02 Новости, Происшествия

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Пассажирке одной из них понадобилась помощь врачей.

В субботу, 16 мая около 21.30 в центре Орла произошло ДТП. 20-летний водитель «Мазды» не разъехался с 41-летним водителей «Киа» на регулируемом перекрестке.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, водитель «Мазды» ехал по улице Октябрьской со стороны улицы Красноармейской в сторону улицы Пионерской. При повороте налево он столкнулся с автомобилем «Киа Рио». Эта иномарка двигалась по Октябрьской в направлении улицы Красноармейской.

От удара «Киа» врезалась в металлическое ограждение дороги, а потом в дерево. 32-летней пассажирке этого автомобиля понадобилась медпомощь.

ИА «Орелград»

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