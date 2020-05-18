В Орловской области перераспределят врачей

18.5.2020 | 11:45 Медицина, Новости

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Как именно, не сообщается

В Орловской области из-за коронавируса перераспределят врачей. Их размещение и питание на временных местах оплатят областные власти.

15 мая губернатор Андрей Клычков посетил больницы им. Семашко и им. Боткина в Орле. Среди прочего, пресс-служба главы региона сообщила, что сегодня «оперативно решается кадровый вопрос, в том числе с районными больницами, ведется поиск вариантов перераспределения врачей и медперсонала».

— Размещение и питание приехавших муниципальных врачей возьмем на себя, — цитирует Клычкова пресс-служба.

Также сообщается, что в настоящее время в Орловской области развернуто 535 коек для больных коронавирусом. В том числе открыто отделение в «Орловском противотуберкулезном диспансере».

Дополнительно в больнице им. Семашко развернут еще 80 коек (общий коечный фонд составит 280 единиц), в больнице им. Боткина — около 230 коечных мест. Тех пациентов, которые с иными болезнями раньше лечились в реорганизованных отделениях, перевезут в другие медучреждения. По словам губернатора, после спада пандемии коронавируса вся новая инфраструктура в больницах сохранится.

ИА «Орелград»

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