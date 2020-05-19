Директору «Дормаша» ничего не будет за невыплату зарплаты рабочим

Обвинение в преступлении с него сняли «за давностью лет».

Следственный комитет по Орловской области прекратил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и частичной невыплате зарплаты в отношении бывшего гендиректора обанкротившегося ЗАО «Дормаш» Вячеслава Гудкова. Дело прекращено с формулировкой «в связи с истечением срока давности».

Как сообщили в ведомстве, изначально дело было возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями. Потом его переквалифицировали на статью «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». И в этот же день дело прекратили.

«Законность решения проверена в судебном порядке. Выводы следователя, изложенные в постановлении о прекращении уголовного дела, как следует из судебного решения, мотивированы, основаны на собранных по делу доказательствах», – рассказали в пресс-службе орловского СК.

Уголовное дело на Гудкова возбудили в 2016 году из-за невыплаты рабочим завода зарплаты более трех месяцев. Расследование неоднократно прекращалось, но потом возобновлялось. «Дормаш» с января 2017 года находится в конкурсном производстве, реестр требований кредиторов предприятия составляет почти 2 млрд рублей.

ИА «Орелград»