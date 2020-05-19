Клычков расширил список системообразующих предприятий

19.5.2020 | 9:00 Новости, Экономика

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Количество главных организаций региона внезапно выросло.

Губернатор Андрей Клычков актуализировал перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность Орловской области. Предыдущая версия этого документа была издана 30 марта 2020 года. Напомним, такое поручение регионам дал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Попавшие в эти перечни предприятия получили приоритетное право на господдержку.

Спустя полтора месяца Клычков расширил орловский список, поскольку в регионе, видимо, неожиданно нашли новые системообразующие предприятия. Их количество выросло с прежних 59-ти до нынешних 64-х. В частности, в разделе «сельское хозяйство» появилась агрофирма «Мценская». В разделе предприятий ЖКХ и транспорта перечень пополнили «Орелавтотранс», «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и «Орловский энергосбыт».

На одно системообразующее предприятие стало больше и в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи – список пополнила компания «Славсервис-Связь». Расширение перечня в распоряжении областных властей объяснено именно актуализацией данных.

Возможно, при составлении первоначального перечня о ком-то просто забыли, хотя расширение списка может быть связано и с другой причиной.

ИА «Орелград»

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