С 1 сентября в Орловской области сохранят электронное обучение

Орловские школы продолжат использовать дистанционные технологии.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области все больше школ используют при дистанционном обучении ИСОУ «Виртуальная школа». В последнее время к ней присоединились десятки сельских учреждений. В результате уже 145 школ региона, или более 40 процентов от их общего количества, полностью перешли на работу с данной системой.

Сейчас это – требование времени. Дистанционное обучение с использованием современных гаджетов было введено из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Однако специалисты видят в этом и задел на будущее. По их мнению, электронные технологии из орловских школ уже не уйдут. Поэтому формат учебы стопроцентно прежним уже в любом случае не будет.

«Увеличение количества образовательных учреждений, использующих информационную систему «Виртуальная школа», позволит организациям Орловской области с 1 сентября 2020 года осуществить переход на безбумажное ведение электронных журналов/дневников успеваемости», — подчеркнули в Центре.

Напомним, дистанционное обучение в школах Орловской области ведется с апреля. После майских праздников формат вновь был изменен: в регионе отменили домашние задания и контрольные работы. При этом педагоги все активнее используют возможности «Виртуальной школы».

Кстати, на базе Регионального центра оценки качества образования работает «горячая линия» технической и организационно-методической поддержки. По ней можно обращаться с вопросами о формировании электронного расписания и ведении электронного дневника/журнала в период дистанционного обучения.

ИА «Орелград»