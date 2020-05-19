В Орле на Раздольной столкнулись две иномарки

19.5.2020 | 12:27 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Водитель одной из них не уступил дорогу другому.

Вчера в Орле произошло ДТП с двумя иномарками. Водитель одной из них, выезжая с прилегающей территории, «забыл» посмотреть по сторонам.

Как пояснили в УГИБДД, авария случилась около 19.00. 31-летний водитель «Ниссан-Тиана» при выезде с прилегающей территории дома №57 по улице Раздольной допустил столкновение с автомобилем «Ситроен». Тот, в свою очередь, ехал по Раздольной со стороны улицы Рощинской.

В результате ДТП 50-летняя пассажир «Ситроена» получила травмы, не госпитализирована.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования