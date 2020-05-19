В Орле на Раздольной столкнулись две иномарки

Водитель одной из них не уступил дорогу другому.

Вчера в Орле произошло ДТП с двумя иномарками. Водитель одной из них, выезжая с прилегающей территории, «забыл» посмотреть по сторонам.

Как пояснили в УГИБДД, авария случилась около 19.00. 31-летний водитель «Ниссан-Тиана» при выезде с прилегающей территории дома №57 по улице Раздольной допустил столкновение с автомобилем «Ситроен». Тот, в свою очередь, ехал по Раздольной со стороны улицы Рощинской.

В результате ДТП 50-летняя пассажир «Ситроена» получила травмы, не госпитализирована.

ИА «Орелград»