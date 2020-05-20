Орловец избил собутыльника и обчистил его карманы

20.5.2020 | 12:05 Новости, Происшествия

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Теперь он будет сидеть в тюрьме.

Житель Орла отправится в тюрьму на 4,5 года за украденные 3000 рублей. Прежде чем забрать деньги, он избил свою жертву. Приговор преступнику вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как установил суд, преступление Дмитрий Павлов совершил, будучи пьяным. Он поссорился с собутыльником и избил его, нанося удары по голове и лицу. А когда тот потерял сознание от побоев, Павлов обчистил карманы жертвы, вытащив оттуда 3000 рублей.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу преступника на 4,5 года посадили в колонию общего режима.

ИА «Орелград»

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