Орловский СК открыл горячую линию для врачей по выплатам

Следователи предлагают врачам жаловаться на маленькие стимулирующие надбавки.

Глава СУ СК по Орловской области Анатолий Щуров инициировал горячую линию для медиков. Как сказано на сайте ведомства, телефонная линия работает для приема и экстренного реагирования на сообщения о нарушении прав медицинских работников при осуществлении выплат стимулирующего характера. Речь идет о медработниках, которые работают с больными COVID-19.

— Прием сообщений осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8(920) 815-65-55, — рассказали в пресс-службе орловского СК.- Все принятые сообщения регистрируются и передаются в подразделения следственного управления для оперативного рассмотрения и реагирования.

К слову, горячую линию для медиков ранее открыли и при правительстве Орловской области. Правда, чиновники предложили медикам не столько жаловаться, сколько выслушивать «разъяснения о порядке и сроках стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией CОVID-19».

И работает «правительственная» линия не круглосуточно, а в рабочее время с 9:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу). Телефоны горячей линии при департаменте здравоохранения Орловской области: (4862) 43-31-45, (4862) 47-52-07.

Как уже писал «Орелград», орловские медики рассказали, что получили за апрель вовсе не такие надбавки, как обещал с экранов телевизоров президент Владимир Путин. Областная прокуратура утверждает, что в этом виноваты чиновники регионального департамента здравоохранения, которые не обеспечили единого подхода к организации выплат. Благодаря вмешательству надзорного ведомства орловским медработникам дополнительно перераспределили 13 миллионов рублей.

ИА «Орелград»