Орловский СК открыл горячую линию для врачей по выплатам

20.5.2020 | 13:29 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Следователи предлагают врачам жаловаться на маленькие стимулирующие надбавки.

Глава СУ СК по Орловской области Анатолий Щуров инициировал горячую линию для медиков. Как сказано на сайте ведомства, телефонная линия работает для приема и экстренного реагирования на сообщения о нарушении прав медицинских работников при осуществлении выплат стимулирующего характера. Речь идет о медработниках, которые работают с больными COVID-19.

— Прием сообщений осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8(920) 815-65-55, — рассказали в пресс-службе орловского СК.- Все принятые сообщения регистрируются и передаются в подразделения следственного управления для оперативного рассмотрения и реагирования.

К слову, горячую линию для медиков ранее открыли и при правительстве Орловской области. Правда, чиновники предложили медикам не столько жаловаться, сколько выслушивать «разъяснения о порядке и сроках стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией CОVID-19».

И работает «правительственная» линия не круглосуточно, а в рабочее время с 9:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу). Телефоны горячей линии при департаменте здравоохранения Орловской области: (4862) 43-31-45, (4862) 47-52-07.

Как уже писал «Орелград», орловские медики рассказали, что получили за апрель вовсе не такие надбавки, как обещал с экранов телевизоров президент Владимир Путин. Областная прокуратура утверждает, что в этом виноваты чиновники регионального департамента здравоохранения, которые не обеспечили единого подхода к организации выплат. Благодаря вмешательству надзорного ведомства орловским медработникам дополнительно перераспределили 13 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования