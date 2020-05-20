Орловских кошек проверят на коронавирус

20.5.2020 | 14:58 Новости, Общество

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Областная испытательная лаборатория предлагает сделать тесты на коронавирус у животных.

Областная испытательная лаборатория (ФГБУ ЦНМВЛ) сообщила о возможности для орловцев проверить на коронавирус своих домашних питомцев.

По мнению специалистов, исследования стоит провести для тех животных, которые контактировали с людьми, зараженными коронавирусом. Также тестирование рекомендовано для животных, проявляющих клинические признаки респираторного заболевания, вызванного COVID-19: выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвоту или желудочно-кишечную болезнь.

— Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы субъектов РФ или владельцем животного после консультации с государственным ветеринарным врачом указанных организаций, — рассказали в пресс-службе лаборатории.

Исследования проводятся на коммерческой основе.  Заявку на исследования можно направить на центральные электронные адреса, размещенные на официальном сайте ведомства.

ИА «Орелград»

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