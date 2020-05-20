Под Орлом столкнулись два грузовика

Пострадали водитель и пассажир одного из них.

Сегодня, 20 мая около 00.00 под Орлом произошло ДТП с двумя грузовыми авто. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, 56-летний водитель «Рено Премиум» с полуприцепом ехал по трассе М-2 Крым со стороны Москвы в направлении Белгорода.

— В районе 367 км он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Газель Некст», который двигался впереди попутно, — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП 47-летний водитель и 19-летний пассажир «Газели» получили телесные повреждения. Их отвезли в больницу скорой помощи им. Семашко в Орле, но госпитализация пострадавшим не потребовалась.

ИА «Орелград»