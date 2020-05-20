В Орле начали бороться с «пивнушками» на первых этажах

Депутаты профильного комитета облсовета в первом чтении рассмотрели соответствующий законопроект.

19 мая депутаты профильного комитета областного Совета в первом чтении рассмотрели законопроект, предполагающий внесение изменений в областной закон «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Речь идет о так называемых пивнушках на первых этажах жилых домов.

Напомним, в апреле этого года президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала не превышает 20 кв. м. При этом за регионами оставили право устанавливать дополнительные условия. К примеру, власти на местах вправе увеличивать требуемую площадь зала обслуживания посетителей и полностью запрещать розничную продажу спиртного в заведениях в многоквартирных домах.

По мнению председателя комитета Орловского облсовета Сергея Потемкина, введение на региональном уровне дополнительного ограничения розничной продажи алкогольной продукции необходимо, рассказали в пресс-службе облсовета. Какие именно решения предложил местный парламент, пока не сообщается.

В любом случае, депутаты рассчитывают в итоге ограничить деятельность алкогольного «псевдообщепита», расположенного в многоквартирных жилых домах. Поток жалоб граждан на них не уменьшается.

Как уже писал «Орелград», в период карантина из-за пандемии коронавируса пивнушки в жилых домах продолжали обслуживать посетителей, несмотря на запрет властей.

ИА «Орелград»