Алкоголь убил 26 человек в Орловской области

Обнародована статистика смертности за первый квартал 2020 года.

Орелстат обнародовал сводный отчет о демографической ситуации в Орловской области за январь-март 2020 года. Согласно ему, за отчетный период времени в регионе умерли 2886 человек (в первом квартале 2019 года – 2947), а родились – 1347 (1408). Таким образом, естественная убыль населения составила 1539 человек – ровно столько же, сколько и год назад.

В структуре причин смертности обращает на себя внимание резкий рост количества умерших от случайного отравления алкоголем — в 3,3 раза. Если в первом квартале 2019 года в Орловской области было зафиксировано всего 8 таких случаев, то в этом году – 26. Специалистам предстоит выяснить, с чем это связано.

Лидером среди причин смерти жителей региона остаются болезни системы кровообращения, которые за три месяца унесли 1641 жизнь (в 2019 году – 1782). На втором месте находятся смерти от новообразований – 412 случаев (458).

В результате несчастных случаев на транспорте всех видов в регионе погибли 34 человека (18), а 5 человек (9) стали жертвами убийств. Кроме того, болезни органов пищеварения унесли 190 жизней (178), органов дыхания – 94 (109).

ИА «Орелград»