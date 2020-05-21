Клычкова призвали «отщипнуть от «веселух» на покупку медоборудования

Депутат облсовета Валентина Остроушко удивляется, что на фоне увеличения смертности от коронавируса власти хвалятся ремонтом Детского парка.

Депутат Орловского облсовета, журналист Валентина Остроушко высказала недоумение тем, как губернатор Андрей Клычков расставляет приоритеты бюджетных трат.

Остроушко опубликовала в Сети пост, где, среди прочего, удивляется тому, что при увеличении смертности от коронавируса команда губернатора хвалится Детским парком. Фотоотчет о ходе работ на этом объекте 18 мая выложил на своих страницах в соцсетях Клычков. При этом сам губернатор написал, что главный приоритет сегодня – борьба с коронавирусом, на которую якобы брошены все силы и средства. Вместе с тем Клычков пообещал приложить все усилия, чтобы завершить ремонт в парке как можно быстрее.

— Я понимаю, если бы губернатор с окружением похвалился тем, что выбил суперсовременное оборудование для наших лечебных учреждений…Так нет же, в больнице Боткина как не было, так и нет компьютерного томографа (с его помощью можно, в том числе, диагностировать коронавирус, — прим.ред.). Это, кстати, единственная больница в городе, где есть инфекционное отделение. По крайней мере, до нынешней ситуации, когда в инфекционные отделения переделаны многие отделения непрофильных больниц города, но было единственным официальным, — написала Остроушко (орфография и пунктуация сохранены,- прим.ред.). — Компьютерный томограф стоил до недавнего времени 30 млн, и от всяких «веселух» на него можно отщипнуть… Да и вообще все сейчас из, так сказать, развлеченческого направления стоило бы перевести на орловскую медицину. Это будет не так эффектно, зато по-честному.

Напомним, реконструкцию Детского парка в Орле за 236 млн рублей делает орловская фирма «Техспецкомплект», ставшая одним из любимых подрядчиков городских властей с приходом Клычкова. К смете работ недавно появились вопросы у КСП.

ИА «Орелград»