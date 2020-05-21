Под Орлом водитель без прав устроил ДТП

21.5.2020 | 11:06 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

В результате он оказался в больнице.

Сегодня ночью, около 00.30 под Орлом произошло ДТП. Как рассказали в УГИБДД, 36-летний водитель «Лады Веста», не имеющий прав на управление авто, ехал по трассе М-2 Крым и в районе 347 км, не выдержав дистанцию, врезался в ехавшую впереди «Газель».

От удара грузовик слетел с трассы и врезался в дерево за обочиной. А водителя «Лады» в места аварии увезла скорая помощь. Его  госпитализировали в областную больницу.

Судя по фото с места происшествия, на дороге ночью был снег. Авария произошла в районе крутого поворота трассы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования