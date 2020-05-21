Под Орлом водитель без прав устроил ДТП

В результате он оказался в больнице.

Сегодня ночью, около 00.30 под Орлом произошло ДТП. Как рассказали в УГИБДД, 36-летний водитель «Лады Веста», не имеющий прав на управление авто, ехал по трассе М-2 Крым и в районе 347 км, не выдержав дистанцию, врезался в ехавшую впереди «Газель».

От удара грузовик слетел с трассы и врезался в дерево за обочиной. А водителя «Лады» в места аварии увезла скорая помощь. Его госпитализировали в областную больницу.

Судя по фото с места происшествия, на дороге ночью был снег. Авария произошла в районе крутого поворота трассы.

ИА «Орелград»