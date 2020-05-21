СК проверит «коронавирусные» выплаты в больнице под Орлом

Глава регионального СК лично пообщался с медработниками.

Следственный комитет по Орловской области объявил о новой проверке обещанных президентом страны выплат медикам. На этот раз речь идет о Плещеевской ЦРБ. Проверку начали по информации СМИ.

В пресс-службе ведомства рассказали, что доследственная проверка ведется по факту возможного нарушения прав медработников Плещеевской ЦРБ при осуществлении выплат стимулирующего характера за оказание медицинской помощи больным с COVID-19.

— Следствие тщательно исследует все изложенные в публикациях обстоятельства и даст надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы начисление заработной платы и иных выплат медицинским работникам, — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что ход и результаты проверки руководитель орловского СК Анатолий Щуров взял на особый контроль.

20 мая Щуров лично пообщался с врачами скорой помощи в Орле, рассказала ОГТРК. «Я здесь для того, чтобы поговорить с вами, выяснить какие претензии есть и принять все необходимые меры к тому, чтобы восстановить ваши нарушенные права » — цитирует Щурова СМИ.

Медики рассказали главе следкома, что на обещанные Путиным выплаты могут рассчитывать лишь бригады, специально выделенные для работы с больными коронавирусом. А между тем, риск заражения существует для каждого, выезжающего на вызов.

Как уже писал «Орелград», ранее следственный комитет открыл горячую линию для жалоб медиков. Медработники рассказывали в СМИ и соцсетях, что получили за апрель вовсе не такие надбавки, как обещал с экранов телевизоров президент Владимир Путин. Областная прокуратура утверждает, что в этом виноваты чиновники регионального департамента здравоохранения, которые не обеспечили единого подхода к организации выплат. Благодаря вмешательству надзорного ведомства орловским медработникам дополнительно перераспределили 13 миллионов рублей.

ИА «Орелград»