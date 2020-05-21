В Орле признались, что дистанционку ввели еще до коронавируса

В 2019 году в Орле дистанционно начали обучать предпенсионеров.

Управление труда и занятости Орловской области рассказало о нюансах дистанционного обучения, которое проводится в регионе в рамках нацпроекта «Демография». На сегодняшний день более 30 жителей области проходят профессиональное обучение по направлению службы занятости — 13 граждан категории 50+ и 19 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции они обучаются по образовательным программам, адаптированным для дистанционной формы: постигают кадровое делопроизводство, государственное и муниципальное управление, учатся на социальных работников, осваивают бухгалтерские программы и другое», — уточнили в управлении.

Там также отметили, что дистанционная форма обучения – это вовсе не новшество. В регионе она была внедрена еще до пандемии новой коронавирусной инфекции. Согласно приведенной статистике, в 2019 году в Орловской области дистанционное обучение прошли 198 предпенсионеров. В условиях введенных эпидемиологических ограничений эта форма обучения оказалась еще более актуальной.

«Участие в нацпроекте для службы занятости начиналось в 2019 году с профобучения предпенсионеров, — добавили в управлении. — Вместо запланированных 295 человек обучение тогда прошли 737, причем наилучшим показателем эффективности проекта оказался показатель занятости обучившихся граждан: 96 процентов из них нашли работу или сохранили свое рабочее место».

В этом году условия программы немного изменились. Были расширены возможности. Если раньше на обучение принимали непосредственно предпенсионеров, то сейчас пройти его за бюджетный счет могут все желающие от 50 лет, причем как незанятые, так и работающие.

«Для незанятых есть условие — они не могут иметь официальный статус безработных, — предупредили в управлении. — В текущем году появилась возможность оплаты проезда и проживания граждан в процессе прохождения профессионального обучения».

Согласно плану в 2020 году в Орловской области на профобучение должно быть направлено не менее 223 граждан старшего поколения и 180 женщин, воспитывающих детей до 7 лет. С начала года направление на профобучение получили 67 граждан категории 50+ и 32 молодые мамы.

ИА «Орелград»