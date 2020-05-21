В орловском Фонде капремонта поменяется руководитель

21.5.2020 | 13:00 Новости, Общество

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Кто займет вакантную должность, пока неизвестно.

Ольга Павлова уходит с должности директора Фонда капремонта Орловской области. Об этом сообщил «Вечерний Орел» со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, Павлова останется работать в Фонде на должности заместителя директора. Кто возглавит компанию, пока неизвестно, хотя издание уверяет, что «кандидатура есть».

Павлова не первый раз покидает пост руководителя РФКР. Она возглавляла организацию с момента ее создания.

— Осенью 2015 года ее  попросили освободить место для соратника прежней областной власти, питерца Владислава Масленникова, — напоминает СМИ.

Как уже писал «Орелград», Масленников на посту директора Фонда успел стать фигурантом уголовного дела. Его обвиняли в хищении 27 миллионов рублей.

На смену Масленникову в руководство Фонда пришел Сергей Касьянов, но уже с лета 2017 года Фондом снова руководила Ольга Павлова.

ИА «Орелград»

 

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