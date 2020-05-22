Клычков отменил особый режим

В Орловской области особый противопожарный режим больше не действует.

Губернатор Андрей Клычков отменил с 22 мая особый противопожарный режим, который действовал на территории Орловской области с 28 марта. Как следует из документа, отмена связана со стабилизацией обстановки с пожарами и с выполнением всех задач, поставленных перед областной территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В частности, перед управлением лесами была поставлена задача ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Вероятно, выполнить ее было не сложно, так как из-за распространения новой коронавирусной инфекции в целом было ограничено передвижение граждан и транспорта по территории региона.

Кроме того, было проведено обновление просек и противопожарных минерализованных полос. Департаменту сельского хозяйства было предписано «организовать работу по недопущению сжигания сухостоя на полях сельскохозяйственного назначения, а также опашке лесных массивов, граничащих с полями сельскохозяйственного назначения». Вероятно, и эта задача решена.

Как уже рассказывал «Орелград», сотрудники МЧС проводят патрулирование лесных полос и проводят разъяснительные беседы с населением. По оперативным данным ОЦГМС, на большей территории Орловской области преобладает 1-й класс пожарной опасности. В Дмитровском районе зарегистрирован 2-2 класс пожарной опасности, в Орле, Ливнах, Орловском и Ливенском районах — 3-й класс.

По статистическим данным ГУ МЧС, в целом в Орловской области с начала года зарегистрирован 3101 пожар, при которых погибло 17 человек, было травмировано — 14 и спасено — 45 человек. Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил монтажа, эксплуатации газового и электрооборудования.

ИА «Орелград»